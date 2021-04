Jongen (16) overlijdt na explosie in Barendrecht

Een 16-jarige jongen die gistermiddag zwaargewond raakte bij een ontploffing in een huis in Barendrecht, is later op de avond overleden.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie probeert daar nog achter te komen, maar spreekt bij de regionale omroep Rijnmond over een noodlottig ongeval.

De tiener, die zelf uit het naburige Heerjansdam kwam, was gistermiddag samen met vier andere jongens in Barendrecht. Rond 16.45 uur ontplofte er iets, vlak bij zijn gezicht. De hulpdiensten waren er snel bij en brachten de jongen zwaargewond naar het ziekenhuis.

Vrijgelaten

Om uit te vinden wat er precies is gebeurd, heeft de politie de vier andere jongens (tussen de 15 en 20 jaar oud) opgepakt. Zij zijn later op de avond weer vrijgelaten maar moeten zich wel beschikbaar houden voor onderzoek.

Een jeugdhonk in Heerjansdam zal vanmiddag speciaal open zijn voor jongeren die steun bij elkaar willen zoeken, meldt een jongerenwerker.