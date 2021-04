42 miljoen euro aan vouchers uitgegeven door failliet D-reizen

De curatoren van het failliete D-reizen hebben de rekening opgemaakt: er is voor 42 miljoen euro aan vouchers uitgegeven aan zo'n 22.000 klanten van D-reizen. Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) zal de waarde van deze vouchers aan de consument uitbetalen.

De afwikkeling van het faillissement lijkt ondertussen vertraagd door een onderzoek naar het mogelijk misbruiken van voorkennis over het faillissement door de directeuren van het bedrijf. De aanleiding voor dit onderzoek is dat deze week bleek dat zij in maart de merknaam naar hun eigen bedrijf hebben overgeheveld.

Onrust

D-reizen was een belangrijke tussenpersoon voor de verkoop van reizen van touroperators. Sommige schuldeisers van het bedrijf zetten nu vraagtekens bij het handelen van de curatoren. Ze vinden het vreemd dat de curatoren eind november al betrokken waren als stille bewindvoerders bij het bedrijf en nu ook het onderzoek gaan doen.

Hoewel het niet ongebruikelijk is dat curatoren in verschillende stadia, zowel voor als na een faillissement, betrokken zijn bij een bedrijf, wekt het bij sommigen argwaan dat de curatoren nu moeten controleren hoe het in maart is gegaan bij de overdracht van het merk. Marc van Deursen, directeur van Prijsvrij Vakanties en schuldeiser: "Het is allemaal voorgekookt in december en maart, en niet in het voordeel van de werknemers en schuldeisers."

De curatoren ontkennen hun betrokkenheid bij de overheveling van het merk. "Sinds 3 december hebben wij geen contact meer gehad met de D-rt Groep en de daarbij betrokkenen", zegt Ton Tekstra, een van de curatoren.

Merknaam D-reizen

Niettemin noemt Van Deursen van Prijsvrij Vakanties de gang van zaken "niet chic". Bovendien vertraagt het onderzoek de afhandeling van het faillissement, volgens de schuldeisers. "Hoe langer het duurt, hoe minder waard het merk wordt", zegt Van Deursen.

De curatoren laten weten dat de merknaam wel weer onderdeel is van een mogelijke overname, ongeacht de uitkomst van het onderzoek. De directeuren die de naam D-reizen in maart overhevelden naar een eigen bv, hebben aan de curatoren toegezegd dat potentiële kopers de merknaam in handen zullen krijgen.

Commissie

De schuldeisers hebben ondertussen een verzoek ingediend om een crediteurencommissie met elkaar te vormen. Onder meer Prijsvrij Vakanties, Corendon en SGR willen onderdeel uitmaken van de commissie. "Met een commissie zitten we dichter bij het vuur en kunnen we eerder meebeslissen", zegt Corendon-directeur Steven van der Heijden. Het instellen van een crediteurencommissie komt vaker voor, als schuldeisers proberen hun positie te verstevigen.

De rechter-commissaris beslist volgende week of de commissie ook daadwerkelijk kan worden gevormd.