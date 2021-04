Nieuwe rechtszaak tegen Trump-vertrouweling Roger Stone

De Verenigde Staten spannen een nieuwe rechtszaak aan tegen Trump-vertrouweling Roger Stone. Hij is samen met zijn vrouw Nydia nog bijna 2 miljoen dollar aan inkomstenbelasting verschuldigd, stelt het ministerie van Justitie. De twee zouden een bedrijf hebben gebruikt om hun inkomen af te schermen voor de Amerikaanse belastingdienst.

Roger Stone noemt de zaak politiek gemotiveerd. Hij zegt dat hij berooid is nadat hij eerder werd veroordeeld vanwege zijn rol in het onderzoek naar Russische beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen. Hij kreeg in die zaak 3 jaar en 4 maanden cel opgelegd voor liegen tegen het Congres, belemmering van de rechtsgang en het beïnvloeden van getuigen.

President Trump schold de straf van zijn goede vriend kwijt vlak voordat hij de gevangenis in zou gaan en verleende Stone later ook gratie.