NASA kiest maanlander van SpaceX

NASA heeft de maanlander van ruimtevaartbedrijf SpaceX gekozen voor de maanlandingen die later dit decennium zijn gepland. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie hoopt de eerste bemande maanlanding sinds de Apollo-missies in 2024 te kunnen uitvoeren.

NASA verkoos de lander van SpaceX boven ontwerpen van Dynetics Inc. en van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van techmiljardair Jeff Bezos. Met het contract voor de maanlander is 2,9 miljard dollar gemoeid, zo'n 2,4 miljard euro. De keuze viel op SpaceX onder meer vanwege de goede prestaties van het bedrijf met de Falcon-raket en de bemande Dragon-capsules.

Het ontwerp van SpaceX is een aangepaste versie van Starship. Prototypes van dat ruimtevaartuig worden momenteel getest op een complex in Texas. Met de lander van SpaceX kunnen twee mensen tegelijk op de maan landen. De eerste maanlanding kan al in 2024 plaatsvinden als SpaceX zijn eigen doelen op tijd haalt.

Ruimtestation bij de maand

De geplande maanlandingen zijn onderdeel van het Artemis-programma van NASA. Daarvoor zijn ook de Orion-capsule en een krachtige maanraket ontwikkeld, het Space Launch System. Samen met internationale partners wil NASA een klein ruimtestation in een baan om de maan bouwen, waarvandaan de maanlandingen kunnen worden uitgevoerd.

De eerste nog onbemande testvlucht van de Orioncapsule naar de maan, Artemis 1, staat gepland voor eind dit jaar. Ook de lander van SpaceX zal eerst een onbemande vlucht maken om alle systemen te testen, heeft een woordvoerder van NASA laten weten.