Dader moordaanslag Indianapolis was 19-jarige met psychiatrische problemen

De man die donderdagavond acht mensen doodschoot bij een pand van FedEx in de Amerikaanse stad Indianapolis was een oud-medewerker van de bezorgdienst. De 19-jarige kampt met psychiatrische problemen, zegt de politie.

De moordaanslag vond plaats bij de FedEx-vestiging op de luchthaven van Indianapolis. Binnen een paar minuten schoot de man lukraak acht oud-collega's dood op de parkeerplaats en in het pand, waarna hij zelfmoord pleegde.

Agenten hebben zijn woning in Indianapolis doorzocht en daarbij zijn computer en andere elektronica in beslag genomen. Een motief is vooralsnog niet duidelijk, zei de plaatsvervangend politiecommissaris.

De federale politiedienst FBI maakte vandaag bekend dat medewerkers hem een jaar geleden hebben verhoord. Dat gebeurde nadat zijn moeder een melding had gedaan dat hij plannen zou hebben om door politiemensen te worden doodgeschoten, zogenoemde suicide by cop. De FBI concludeerde toen dat er geen gevaar van hem uitging, maar nam wel een shotgun in beslag.