Thuiswerken in het kleine Tucson: 'dit is vrijheid'

Calder werkt als PR-manager van sportclubs en Lisa doet promotie van grote evenementen. Hun werkgevers hebben allebei besloten ook na de pandemie thuiswerk te blijven stimuleren. "Zo kunnen bedrijven hun werknemers iets extra's bieden: de keuze om vrijer te gaan wonen," zegt Calder. "Maar ze hebben zelf ook een voordeel, want het aanbod van talent waaruit ze kunnen kiezen, wordt groter."

Nieuwe restaurantjes

Tucson heeft een kleine universiteit, maar al decennialang trekt het merendeel van de studenten meteen na de studie weg. Naar steden in Californië, of naar New York of Chicago, waar de banen zijn en meer reuring is. Zo zijn er talloze kleinere steden in Amerika's binnenland die er alles voor over zouden hebben wat meer mensen vast te houden.

De gemeente Tucson greep de thuiswerk-trend aan en startte een subsidieprogramma om mensen naar de stad te trekken. Zij konden hulp krijgen bij de verhuiskosten bijvoorbeeld, of bij het vinden van een baan voor een partner. En wat er toen gebeurde zag niemand aankomen: "het was overweldigend, we moesten het aanmeldingsformulier offline halen," vertelt Liz Pocock van Remote Tucson, de organisatie die het programma uitvoert.

"Inmiddels zijn we druk met de vraag hoe we een huizencrisis in Tucson gaan voorkomen," zegt ze geschokt. Toch zien de bewoners van Tucson volgens Pocock vooral voordelen. De mensen die komen, brengen een nieuwe impuls, ook aan het lokale bedrijfsleven. "Er gaan nu al nieuwe restaurants en koffiebarretjes open in de binnenstad."

Grote trek

"Uit onderzoek blijkt dat dit gaat over 14 tot 23 miljoen werknemers die nu de mogelijkheid krijgen ergens anders te gaan wonen," zegt demograaf Richard Florida, die onderzoek doet naar verstedelijking. "Dit is een aanzienlijke verschuiving."

En deze mensen kunnen echt gaan kiezen voor een leven op het platteland, terwijl ze hetzelfde werk blijven doen. "Het betekent dat kleinere steden als Tulsa in Oklahoma, of Bentonville in Arkansas, of Tucson in Arizona, nu een serieuze kans krijgen zich economisch verder te ontwikkelen," zegt Florida.