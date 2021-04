Iran voert uraniumverrijking op na aanval op atoomcomplex

Iran is begonnen met het verrijken van uranium tot 60 procent zuiverheid. Het is een reactie op het "nucleair terrorisme" van de kant van Israël. Iran stelt dat land verantwoordelijk voor de stroomuitval vorig weekend in de nucleaire installatie in Natanz, waar net een aantal nieuwe uraniumcentrifuges in gebruik was genomen.

"We maken nu 9 gram van het voor 60 procent verrijkte uranium per uur", zegt een overheidsfunctionaris tegen de staatstelevisie. Dat tempo zal na verloop van tijd worden verlaagd naar 5 gram per uur, maar tegelijk blijft het land ook uranium met een zuiverheid van 20 procent maken.

Verrijkt uranium kan gebruikt worden voor kernenergie of kernwapens. Voor kernenergie moet het uranium voor 4 of 5 procent verrijkt zijn. Vanaf 60 procent is het nog maar een kleine stap naar de benodigde 90 procent of hoger voor kernwapens.

Gesprekken

Iran ontkent dat het bezig is met de productie van kernwapens, maar de Iraanse atoomactiviteiten zijn andere landen een doorn in het oog. Deze week spraken het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland al hun "grote zorg" uit over de plannen van Iran om de uraniumverrijking op te voeren.

Deze week wordt in Wenen gepraat met Iran over een nieuw atoomakkoord. Iran hoopt op verlichting van internationale sancties in ruil voor beperking van het nucleaire programma.

"Het opvoeren van de uraniumverrijking maken deze besprekingen niet makkelijker", zegt een woordvoerder van de EU. Het is nog niet duidelijk hoelang de gesprekken zullen duren. Over een paar dagen is er een korte pauze zodat de delegaties thuis kunnen overleggen.