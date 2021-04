Prominente Franse moslima en talkshow-host moet onderduiken

Ondergedoken

Ze is bang omdat de brief op haar privéadres werd bezorgd. "Ze weten waar ik woon. Dat is iets heel anders dan een bedreiging op sociale media." Lazzouni is ondergedoken. "Ik leef nu bij vrienden. En als ik op straat loop, trek ik vaak een capuchon over m'n gezicht. Ik merk dat ik steeds om me heen kijk of er niemand op me afkomt", vertelt ze.

In de brief werden ook Franse moslims in het algemeen bedreigd. "We gaan 'niet-Franse' wijken bezoeken en sommigen daar zullen om hun moeder schreeuwen voor ze een nekschot krijgen", aldus de afzender.

Een half jaar geleden maakte de NOS nog een reportage over haar werk en haar talkshow.