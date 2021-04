Vakbonden hebben goede hoop op een doorstart van D-reizen

Vakbonden FNV en CNV hebben nog altijd goede hoop op een doorstart van D-reizen, na een overleg dat ze eerder vandaag met de curatoren hadden. Wel vinden ze dat het proces langer duurt dan verwacht.

"Een doorstart is nog lang geen feit, maar er is goede hoop. Het proces duurt wel lang, maar er wordt grondig onderzoek gedaan door de curatoren", zegt Loes Dreschler, CNV-bestuurder.

Voor de ruim 1150 werknemers van D-reizen is nog steeds veel onduidelijk. "Het is de vraag, als er een doorstart komt, of de werknemers weer in dienst worden genomen door de nieuwe eigenaar", zegt Marlies Possel, FNV-bestuurder.

De vakbonden hebben de werknemers geïnformeerd dat een periode van wachten is aangebroken, maar dat zij niet moeten stilzitten. "De werknemers moeten in de tussentijd om zich heen kijken voor vacatures, zodat geen tijd verloren gaat", zegt Dreschler.

Doorstart met merknaam

Vandaag starten de openbare biedingen voor eventuele kandidaten van een doorstart van D-reizen. Er is veel interesse in een doorstart. Potentiële kandidaten zijn onder andere TUI, Prijsvrij Vakanties en Rewe Reisen.

Het is nog onbekend of de gehele onderneming van D-reizen een doorstart maakt of delen daarvan. Wel hebben de curatoren vandaag volgens de vakbonden gezegd dat in geval van een doorstart de merknaam mee zal gaan. Dit naar aanleiding van het nieuws dat de directeuren van D-reizen de merknaam naar hun privébedrijf hebben overgeheveld in maart. Hoe dit precies geregeld zal worden zijn ze niet over ingelicht.