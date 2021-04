Het einde van een Cuba zonder Castro in zicht? 'Het is hier elke dag overleven'

Economie ingestort

Op z'n zeventiende vertrok hij naar Nederland. Volgens Capetillo Hardy is er sindsdien weinig veranderd in Cuba. En door de Amerikaanse sancties en de coronapandemie is de situatie op het eiland verslechterd, want de toeristen blijven weg.

"En dat toerisme is de motor van de Cubaanse economie", zegt correspondent Bessems. "Het regime heeft zelf toegegeven dat de economie met 11 procent is gekrompen, dus ze hebben het echt zwaar."

Dat merkt ook de familie van Capetillo Hardy. "De regering heeft overal in het land winkels geopend, waar je van alles kunt kopen tegen heel hoge prijzen. Het is een soort supermarkt met brood, kaas en ham", zegt hij. Maar je komt de winkel alleen in als je betaal met de MLC: Moneda Libremente Convertible. Een nieuwe munt die in het leven is geroepen om de handel in dollars en euro's op de zwarte markt, tegen te houden.

"Ik stuur mijn vader geld, zodat hij eten kan kopen. Maar dat geld kan hij niet opnemen", zegt Capetillo Hardy. "Hij kan het alleen uitgeven met zijn betaalpas in zo'n winkel waar ze alleen de MLC accepteren."