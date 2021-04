Wageningse scholieren verrassen WOII-veteranen met een persoonlijke brief

Thera Westerhoud, directeur van Wageningen 45 legt uit aan het NOS Radio 1 Journaal: "We wisten dat corona nog wel even zou blijven, dus toen dachten we: hoe gaan we de koppeling maken tussen de laatste generatie bevrijders en het nu?"

De Nederlandse veteranen krijgen door in totaal zestig vrijwilligers een bedankbrief uitgereikt. De veteranen die in het buitenland wonen krijgen ook brieven. "Die zijn inmiddels aangekomen bij de militaire attachés, bij de ambassades, en die worden van daaruit in deze periode verzonden naar de veteranen."