Voedselbank West-Friesland dicht vanwege muizenplaag

Voedselbank West-Friesland is tijdelijk gesloten vanwege een uit de hand gelopen muizenplaag in het distributiecentrum en het uitdeelpunt in Hoorn. Dit in overleg met de Voedsel- en Warenautoriteit.

"Ons muizenbestrijdingsplan werkte jarenlang goed, maar nu ging het niet meer lukken", vertelt Leoni Sipkes, voorzitter van Voedselbank West-Friesland bij NH Nieuws. Ook een gespecialiseerd ongediertebestrijdingsbedrijf kreeg de plaag niet onder controle.

Het pand wordt ontruimd en schoongemaakt. "Het is gewoon even heel veel werk. Alles moet leeg en gecheckt worden. Alle gaatjes die we tegenkomen, moeten worden dichtgemaakt. Ieder product gaat nu door onze handen", zegt Sipkes.

Voedselbonnen

De uitgiftepunten in Hoorn, Grootebroek, Opmeer en Medemblik gingen dinsdag dicht en zijn minstens twee weken gesloten. De circa 150 gezinnen die afhankelijk zijn van de voedselbank ontvangen tijdelijk voedselbonnen.

Hoe groot de schade is, is nog niet bekend.