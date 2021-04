Britse overheid roept op thuis te blijven tijdens de uitvaart van prins Philip

De Britse overheid roept Britten op om morgen voor de begrafenis van prins Philip niet naar de koninklijke paleizen te komen.

"Hoewel het een bijzonder moeilijke periode is voor velen, vragen we het publiek om niet naar de koninklijke verblijven te komen of zich daar te verzamelen", staat te lezen in een tweet van het ministerie van Cultuur, Media en Sport.

Eerder werd ook al verzocht om niet massaal bloemen te komen neerleggen bij de paleizen van het Britse koningshuis, maar daar werd weinig gehoor aan gegeven.