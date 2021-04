Ook dioxine gevonden in vlees van grote grazers Lauwersmeer

Het vlees van de Schotse hooglanders en konikpaarden die grazen rond het Lauwersmeer bevat een te hoge concentratie dioxine. Dat blijkt uit onderzoek dat Staatsbosbeheer heeft laten uitvoeren. Eerder werden al te hoge dioxine-waardes gevonden bij vlees van dieren uit de Oostvaardersplassen en de Gelderse uiterwaarden.

Vooral in het vlees van de hengsten werden te hoge concentraties aangetroffen, meldt boswachter Jaap Kloosterhuis. Bij de merries was de concentratie lager dan de norm. In het vlees van de Schotse hooglanders zat ook te veel dioxine. In totaal is het vlees van 10 konikpaarden en 10 Schotse hooglanders onderzocht.

Onderzoek op eigen initiatief

Staatsbosbeheer heeft de koniks en de Schotse hooglanders op eigen initiatief laten onderzoeken, nadat afgelopen zomer was gebleken dat dieren die in de uiterwaarden van rivieren in Gelderland grazen een te hoge concentratie dioxine in zich hadden. Later dat jaar werd die hoge concentratie ook geconstateerd bij grote grazers in de Oostvaardersplassen.

"Omdat wij hier vergelijkbare dieren hebben rondlopen , hebben we toen besloten ook onze dieren te laten onderzoeken', zegt Kloosterhuis tegen RTV Noord. "We deden dat eigenlijk in de verwachting dat er hier niets aan de hand zou zijn. Maar tot onze grote verrassing en teleurstelling bleek dat de dieren hier ook een te hoge concentratie dioxine in zich hebben."