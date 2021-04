Pakistan blokkeert sociale media tijdens actie tegen extremistische groep

Pakistanen kunnen onder meer Twitter, YouTube en Facebook niet meer bereiken. De toegang tot de sociale media is geblokkeerd door de Pakistaanse regering "om de openbare orde en veiligheid" te waarborgen.

Wat de exacte aanleiding van de ingreep is, heeft de regering niet bekendgemaakt, maar het heeft er alle schijn van dat het te maken heeft met het verbieden van de extremistisch-islamitische beweging Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP). Die groepering ligt al maanden overhoop met de Pakistaanse regering over de relatie met Frankrijk.

Eind vorig jaar organiseerde TLP massale protesten tegen Frankrijk, nadat de Franse president Macron de vrijheid van meningsuiting had verdedigd toen een islamitische terrorist docent Samuel Paty had onthoofd. Paty liet cartoons over de profeet Mohammed zien tijdens zijn lessen. TLP ziet dat als blasfemie.

De protesten in november werden beëindigd toen de Pakistaanse regering een overeenkomst sloot met TLP om een boycot van Franse producten te steunen en via het parlement het uitzetten van de ambassadeur te bewerkstelligen. De deadline voor dat laatste werd gesteld op 20 april, maar de Pakistaanse regering wil niet voldoen aan de eis tot uitzetting.

Gewelddadige uitbarsting

Dat leidde eerder deze week opnieuw tot grootschalige protesten, met veel geweld. Leden van TLP blokkeerden toegangswegen tot alle grote steden in Pakistan, evenals snelwegen en spoorwegen. Bij onlusten tussen de politie en demonstranten kwamen twee agenten en een demonstrant om en raakten ruim 300 mensen gewond. 1400 mensen zijn opgepakt.

De Pakistaanse regering heeft TLP daarop verboden en leider Saad Rizvi is opgepakt. De minister van Binnenlandse Zaken zei dat Pakistan "niet bekend wil staan als een extremistisch land".

Dreiging tegen Fransen

De Franse regering riep gisteren onderdanen op tijdelijk het land te verlaten. Er zouden dreigingen geuit zijn richting verschillende Franse doelen in Pakistan.

Pakistan probeert de protesten nu uit alle macht te beëindigen. Vandaag publiceerde de regering een brief die Saad Rizvi met de hand zou hebben geschreven. Daarin roept hij volgens Pakistan zijn aanhangers op om te stoppen met demonstreren.

TLP was in 2018 ook verantwoordelijk voor protesten in Pakistan vanwege een cartoonwedstrijd die Geert Wilders wilde organiseren. Leider Khadim Hussein Rizvi, die ook fatwa's tegen Wilders zou hebben uitgevaardigd, overleed eind vorig jaar, waarna hij werd opgevolgd door zijn zoon.