Doodgeschoten Amerikaan (13) had geen tijd om te reageren op politiebevel, blijkt uit video

De agent probeert onmiddellijk na het schot de jongen eerste hulp te verlenen. Ook komen er al snel collega's die tevergeefs aan een reanimatie beginnen.

De politie gaf ook andere beelden vrij van agenten die kort na het geloste schot arriveren. Daarop is bijvoorbeeld te zien hoe geprobeerd wordt het leven van de jongen te redden en hoe collega's zich ontfermen over de agent die het schot loste.

Gevonden vuurwapen

In het filmpje is ook te zien dat er een vuurwapen lag achter de schutting waar Toledo bleef stilstaan. De politie meldde aanvankelijk dat Toledo gewapend was op het moment dat hij werd doodgeschoten, maar het lijkt er dus op dat de jongen het wapen kort daarvoor had weggegooid.

De advocaat van de familie Toledo noemt het filmpje aangrijpend, verdrietig en verontrustend. "De agent wilde dat hij zijn handen liet zien. Adam werkte mee en draaide zich om. Zijn handen waren leeg toen de agent hem in zijn borst schoot."

Politiegeweld

De dramatische video komt op een precair moment in de VS. In Minneapolis is momenteel het proces bezig over de spraakmakende dood van George Floyd, die stierf bij een arrestatie. Ook werd er in die stad kortgeleden opnieuw een zwarte verdachte neergeschoten, Daunte Wright.

Omdat het vaak gaat om witte agenten en zwarte of latino slachtoffers, spelen deze zaken ook een belangrijke rol in de Amerikaanse rassenverhoudingen. Ook in dit geval ging het om een blanke agent en een slachtoffer uit de latino-gemeenschap.

De familie van Toledo heeft gevraagd de vrede te bewaren, maar roept ook op tot demonstraties tegen politiegeweld in de VS.