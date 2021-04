Wekdienst 16/4: verdachten avondklokrellen voor de rechter • WOII-bevrijders geëerd

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je verwachten?

Voor het eerst staan verdachten van de avondklokrellen in Den Bosch voor de politierechter. Onder hen mannen die betrokken waren bij de plunderingen van de Primera en de Jumbo.

De rechtbank in Assen doet uitspraak tegen twee mannen die worden verdacht van het versturen van dreigbrieven naar ondernemers die betrokken waren bij windparken. Het Openbaar Ministerie heeft vijftien maanden cel geëist, waarvan vijf voorwaardelijk.

Honderden Tweede Wereldoorlog-bevrijders krijgen een brief van Stichting Wageningen 45 om ze te eren, nu het Bevrijdingsdefilé opnieuw niet doorgaat. Nederlandse veteranen krijgen ook een bloemetje, geallieerden een zakje bloemzaad.

Wat heb je gemist?

Minister De Jonge staat volledig achter de opzet van proefevenementen met toegangstests. Hij is te spreken over het grootschalige experiment om te kijken op welke manier in coronatijd grote groepen naar muziek-, sport- of andere evenementen kunnen.

"Het is een fantastische investering, waar mooie dingen worden georganiseerd", zei de demissionaire minister van Volksgezondheid in het debat over de corona-aanpak. "Mensen zeggen na afloop dat ze een fantastische dag hebben gehad en zo'n bijeenkomst hebben gemist. We maken leuke dingen mogelijk."

De afgelopen tijd is er steeds meer kritiek gekomen op de opzet van deze grootschalige proefevenementen. Ze zijn in handen van de Stichting Open Nederland en die is aan de slag gegaan zonder openbare aanbesteding, zo ontdekte het onderzoeksplatform Follow The Money. Ook zou de gekozen constructie niet transparant zijn en het toezicht ontbreken.

De Jonge erkent dat er geen openbare aanbesteding is geweest, maar dat was volgens hem om geen tijd te verliezen en de experimenten snel op te starten. De stichting blonk uit in een goede en gedegen aanpak, zei hij.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

In de nationale dierentuin van Cuba zijn donderdag vier pasgeboren Bengaalse tijgertjes onthuld, waaronder één zeldzame witte. De dieren, waarvan het geslacht nog niet bekend is, zijn op 12 maart geboren. Tijdens de geboorte merkten de verzorgers al snel de witte welp met kristalblauwe ogen op. Wereldwijd lopen er maar 200 witte tijgers rond.