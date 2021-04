Chef'Special grote winnaar 3FM Awards

Chef'Special is de grote winnaar van de 3FM Awards 2021. De Haarlemse band kreeg de prijs voor het beste album voor Unfold en won ook de prijs in de categorie Beste Groep.

"We hebben onze ziel in het album gestopt en het verhaal voelde nog niet af, want we hebben het nog niet live kunnen spelen. Deze prijs voelt als een mooie erkenning en daar zijn we jullie allemaal onwijs dankbaar voor", zei zanger Joshua Nolet in zijn dankwoord. "We komen hierdoorheen, licht aan het einde van de tunnel, liefde aan het einde van de tunnel."

Froukje won de prijs voor 3FM Talent. Ze kreeg de prijs uit handen van een van haar voorgangers, de band Kensington. De beste artiest was volgens de stemmers Eefje de Visser.

Snelle en Maan kregen voor hun nummer Blijven slapen de award in de categorie Beste Samenwerking.

Fieldlab-evenement

De uitreiking vond plaats in TivoliVredenburg in Utrecht en was een van de Fieldlab-proefevenementen met publiek. Er mochten duizend mensen naar binnen, die eerst een coronatest moesten doen.

Er waren optredens van Son Mieux en The Vices. Ook waren er optredens die eerder werden opgenomen, van onder anderen award-winnaars Chef'Special met het Metropole Orkest en Froukje, Di-rect, Krezip en Nana Adjoa.