'Transpersonen door corona vaker in conflict met hun baas'

Transpersonen hebben het vaak moeilijk op de werkvloer, maar de coronacrisis heeft dit nog lastiger gemaakt. Dat blijkt uit een rondgang van belangenorganisatie Transgender Netwerk Nederland. "We merken in ons netwerk dat door corona uitgestelde operaties de gemoederen nog hoger doen oplopen", zegt voorzitter Brand Berghouwer in het radioprogramma Nieuws en Co.

Veel transpersonen komen in conflict met de werkgever, omdat er geen speciale verzuimregeling bestaat voor transitie-operaties. Ziek melden is op dit moment de enige manier voor transpersonen om vrij te krijgen. Maar bij langer verzuim betekent dat salarisvermindering of in sommige gevallen zelfs ontslag.

Voor werkgevers gelden in veel gevallen de medische ingrepen als een vrije keus. Verwacht wordt dan dat transpersonen deze ingrepen volledig in eigen tijd plannen.