Rutte: versoepelingsdatum 28 april voor terras en avondklok allerminst zeker

Het is allerminst zeker dat over twee weken een einde komt aan de avondklok en de terrassen weer open kunnen. Demissionair premier Rutte zei in het debat over de corona-aanpak dat de strenge coronamaatregelen misschien nog langer gaan duren. "Ik durf mijn hand er niet voor in het vuur te steken", zei hij over de genoemde datum van 28 april. "Misschien duurt het nog langer."

Premier Rutte en minister De Jonge presenteerden dinsdag een uitgebreid openingsplan. Ze zeiden er op die persconferentie wel bij dat de versoepelingen afhangen van het aantal besmettingen. Mocht dat gunstig uitpakken, dan verdwijnt de avondklok, mogen mensen thuis weer twee bezoekers ontvangen en gaan de terrassen weer open.

Kijk hier naar het openingsplan in vijf stappen: