Van Dissel: piek aantal besmettingen ongeveer nu bereikt

De piek in het aantal besmettingen zou nu ongeveer moeten zijn bereikt, al bestaat daarover nog grote onzekerheid. Dat zei RIVM-baas Jaap van Dissel vandaag in de briefing van de Tweede Kamer. Een andere statistiek, de ziekenhuisopnames, zou in dat model tot 1 mei een stijgende lijn vertonen.

In ieder scenario dat het RIVM heeft geformuleerd, wordt ervan uitgegaan dat de opname- en bezettingscijfers begin augustus grotendeels zijn uitgedoofd. Of de maatregelen nu worden voortgezet, per 21 april worden afgebouwd, of dat alleen de avondklok of de bezoekregel verdwijnt: in al die gevallen gaan de opname- en bezettingscijfers van coronapatiënten na 1 augustus richting nul.

'Bezetting IC piekt in juni bij eerste versoepeling op 21 april'

Uit de modellen blijkt ook dat als de eerste versoepelingen van de coronamaatregelen al op 21 april zouden worden doorgevoerd, het aantal dagelijkse IC-opnames half mei een piek zou bereiken. Het aantal bezette IC-bedden zou dan rond 1 juni op het hoogtepunt zijn, met ongeveer duizend bezette bedden door coronapatiënten.

Onder de eerste stap van het openingsplan van het kabinet vallen onder meer het openen van de terrassen en het opheffen van de avondklok. Die eerste stap werd afgelopen dinsdag door het kabinet met minimaal een week uitgesteld, naar 28 april.

Antistoffen

Meer dan 20 procent van de bloeddonoren heeft inmiddels antistoffen. Doorgerekend naar de totale populatie betreft dat ongeveer 4 miljoen mensen. Opgeteld bij de gevaccineerden zijn dat zo'n 6 miljoen mensen.

Van Dissel verwacht dat de aanwezigheid van de Braziliaanse coronavariant verder zal toenemen in Nederland. Het moet ook nog duidelijk worden of de vaccins ook beschermen tegen de Braziliaanse variant. Toch is de voorspelling dat het aantal besmettingen over het algemeen afneemt. Van Dissel maakt de inschatting dat het R-getal nu in de buurt van de 1 zit, maar op basis van ziekenhuisgegevens ligt het nog boven de 1.

'Geen keuze uit vaccins om vertraging te voorkomen'

Vaccinatie-coördinator van het RIVM Jaap van Delden zei in de briefing dat er voorlopig geen mogelijkheid komt om te kiezen welk vaccin je wilt. "Een vrije keuze zou vertragend kunnen werken. Dit is in ieder geval zo tot en met juni en juli. Ik zie voor die tijd geen ruimte voor mensen om te kiezen. De Gezondheidsraad bepaalt welk vaccin voor wie beschikbaar komt, daar wil ik me aan houden."

Van Delden ging ook in op een vraag of huisartsen niet zelf mogen beslissen of ze het AstraZeneca-vaccin inzetten voor kwetsbare mensen onder de 60 jaar. "Tot eind mei hebben we alle AstraZeneca-vaccins nodig voor 60-plussers. Dit is in prioriteit gesteld boven kwetsbaren van onder de 60."

Mensen die de eerste prik hebben gehad met AstraZeneca kunnen ook hun tweede prik krijgen met dit vaccin. "Dat had de Gezondheidsraad al aangegeven, het is geen medisch probleem. We hebben ook niet de luxe om iets anders te kiezen", zei Tiemen Bloemberg, programmadirecteur testen en vaccineren van de GGD GHOR.

Volgens Van Delden wordt het maximale door de EU toegestane aantal vaccins ingekocht. Hij zegt ook open te staan voor het Russische Spoetnik-vaccin. "Maar het moet wel eerst door het EMA worden goedgekeurd. Zodra dat gebeurt, is er geen enkele reden om het niet te kopen." Volgens hem is het probleem alleen dat het niet meer echt nodig is als de vaccins pas in het vierde kwartaal kunnen worden geleverd.