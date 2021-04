'Nederlandse Syriëgangster verdwenen uit vluchtelingenkamp Al-Hol'

De Nederlandse Syriëgangster Ojone I. is verdwenen uit het Koerdische vluchtelingenkamp Al-Hol. Ook haar twee kinderen zijn spoorloos, meldt de Deense publieke omroep DR op basis van interne kampdocumenten. Ook NRC schrijft dat de krant inzage heeft gehad in het stuk.

Volgens de omroep staat de naam van de Nederlandse op de lijst als "inactief". Dat betekent dat zij niet meer in het kamp is. Ook in een ander vluchtelingenkamp, Al-Roj, is de Nederlandse niet aanwezig.

De 24-jarige Nederlandse was getrouwd met een Deens kopstuk van Islamitische Staat dat vermoedelijk in 2017 om het leven is gekomen. Daarvoor was ze getrouwd met een IS-terrorist uit Bangladesh, die ook werd gedood.

I. werd in 2019 opgepakt door Koerdische troepen toen het laatste IS-bolwerk Baghouz viel en naar het kamp Al-Hol gebracht. Hoe lang zij en haar kinderen daar inmiddels zijn verdwenen, is onduidelijk. Mogelijk zijn ze met hulp van smokkelaars naar een ander land gegaan.

De vrouw werd vorig jaar door minister Blok van Buitenlandse Zaken op de terrorismelijst gezet.

Slechte omstandigheden

In het kamp Al-Hol is de situatie zeer gespannen en gevaarlijk, en zijn de omstandigheden slecht. Dit jaar zijn er al tientallen mensen vermoord, onder meer door vuurwapengeweld of messteken. Twee maanden geleden nog werd er een medewerker van Artsen zonder Grenzen gedood. De Koerden hebben de internationale gemeenschap al verschillende keren gevraagd om de buitenlandse gevangen op te halen.

Volgens de AIVD zijn de afgelopen jaren ruim 300 mensen uit Nederland met jihadistische intenties vertrokken naar Syrië en Irak, een derde van hen was vrouw. De inlichtingendienst denkt dat er nu nog 25 vrouwelijke uitreizigers en 70 kinderen met een Nederlandse link in de Syrisch-Koerdische kampen zitten.

De dienst waarschuwde in 2017 dat jihadistische vrouwen een "niet te onderschatten dreiging" zijn, ook voor de veiligheid in Nederland.