Alle vijf containers gevonden die boven Ameland van vrachtschip vielen

Alle containers die vorige week ten noorden van Ameland van een containerschip vielen, zijn terecht. Vannacht werden de laatste twee goederencontainers op de bodem van de Noordzee gelokaliseerd, meldt Rijkswaterstaat.

Daarna werd een bergingsoperatie gestart. Over de conditie van de containers is nog niets bekend. De inhoud vormt geen gevaar voor het milieu, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat tegen Omrop Fryslân. "In de containers zaten rollen houtvezels. Het is natuurlijk materiaal dat geen schadelijk effect heeft op het milieu".

Volgens de woordvoerder blijft Rijkswaterstaat in contact met de eigenaar en verzekeraar van het schip om de zaak af te ronden.

Containerschip Baltic Tern meldde vorige week dat het, onderweg van Sint-Petersburg naar Rotterdam, op zo'n 27 kilometer ten noorden van Ameland, vijf containers had verloren. Twee containers werden relatief snel teruggevonden: een tankcontainer met daarin aceton en een lege tankcontainer voor gebruikte bakolie. Een derde container, waarin ook houtvezels zaten, is zondag uit het water gehaald.

Internationaal actie nemen

Burgemeester Leo Pieter Stoel van Ameland is opgelucht dat ook de laatste containers zijn gevonden. "Die containers horen niet in de zee, ze zijn gevaarlijk. Voor de zeevaart, visserij en natuur. Het is belangrijk dat ze nu gelokaliseerd zijn. Vorige week was ontzettend hectisch. Het toont aan dat er echt gewerkt moet worden aan het voorkomen van deze incidenten."

Stoel vindt dat er internationaal actie moet worden genomen. "Het kan niet zo zijn dat containers zo vaak van een schip vallen. Ook in andere gebieden in de wereld gaat het mis, soms met grote aantallen tegelijk. Dat is levensgevaarlijk. Met aceton ben je toch niet helemaal gerust. En ook olie en frituurvet wil je niet in de natuur tegenkomen."

Het ongeluk onderstreept volgens veel Kamerleden het belang van strengere regels voor het doorkruisen van het zuidelijk deel van de Noordzee bij de Waddeneilanden, door vrachtschepen bij stormachtig weer. Daar pleit de Kamer al voor sinds het containerschip MSC Zoe begin 2019 ruim 300 containers verloor in het kwetsbare natuurgebied.

Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft toegezegd om de Tweede Kamer voor 2 juni een update te geven over het overleg met Duitsland, Denemarken en de Internationale Maritieme Organisatie.