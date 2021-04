OM eist cel- en taakstraffen tegen vijf verdachten van fatale 'pedojacht' in Arnhem

Het Openbaar Ministerie heeft cel- en taakstraffen geëist tegen vijf verdachten van een uit de hand gelopen 'pedojacht' in Arnhem. De 73-jarige Jan Kruitwagen werd in oktober vorig jaar zo zwaar mishandeld dat hij later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen bezweek.

Tegen Jelle H., de enige meerderjarige verdachte, eist het OM een celstraf van achttien maanden waarvan zes voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Twee jongens van 17 jaar moeten als het aan het OM ligt ook de cel in. Zij hoorden respectievelijk een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan zes voorwaardelijk en vijftien maanden, waarvan vijf voorwaardelijk tegen zich eisen. Tegen een jongen van 15 en een jongen van 16 is een taakstraf van 240 uur geëist.

Afschrikwekkend effect

De officier van justitie zei dat de strafeisen een afschrikwekkend effect moeten hebben. Hij vindt dat het fenomeen pedojagen moet stoppen. "Pedojacht is letterlijk levensgevaarlijk", zei hij. "Confrontatie met geweld kan nooit door de beugel. Je kunt mensen aanspreken op hun gedrag, maar een lijfstraf is nooit toegestaan."

Het slachtoffer, vervolgde hij, "was een lieve man". "Ja, hij maakte een afspraak met een minderjarige die gericht was op seks. Waarbij hij ook wel liet weten dat hij vijftien jaar te jong vindt." Uit onderzoek is verder niet gebleken dat de man eerder dergelijke intenties heeft gehad. "Hij was geen monster op wie moest worden gejaagd."

OM: doodslag niet bewezen

Op beelden is te zien hoe vier verdachten achter de man aan rennen. Het OM acht bewezen dat drie van de jongens fysiek geweld hebben toegepast. Daarbij is geschopt en geslagen, ook tegen het hoofd van het slachtoffer toen hij op de grond lag. Maar het OM acht doodslag niet bewezen omdat niet kan worden vastgesteld hoe hard de klappen en schoppen tegen het hoofd waren. Daarom wordt uitgaan van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel met de dood tot gevolg.

Omdat vier van de vijf verdachten minderjarig zijn, werd de zaak achter gesloten deuren behandeld. Gisteren stonden twee minderjarige verdachten terecht, vandaag twee minderjarigen en de enige meerderjarige.

Kruitwagen reageerde volgens De Gelderlander op een oproep op een chatroom voor homoseksuelen, om seksueel contact te hebben met een jongen van 15 jaar. In werkelijkheid werd die oproep geplaatst door de verdachte tieners, die volgens de advocaat van een van hen geïnspireerd waren geraakt over alle verhalen over het fenomeen 'pedojacht'.

De zaak maakte veel los in Arnhem. In november hielden buurtbewoners een herdenking voor het slachtoffer. Ook burgemeester Marcouch was daarbij aanwezig. "Het is indrukwekkend om te zien hoe de Arnhemse gemeenschap hier bij elkaar is en elkaar ondersteunt bij dit afschuwelijke misdrijf", zei hij toen.