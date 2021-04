Testevenementen leveren testbedrijven per locatie 1,3 miljoen per maand op

Testbedrijven die deelnemers aan verschillende proefevenementen in de cultuur, sport en horeca testen op corona, krijgen daar 42.810 euro per dag voor, per testlocatie. Dat blijkt uit informatie die tot vanmorgen openbaar was op de website van de Stichting Open Nederland, die de teststructuur achter de evenementen organiseert. Per maand komt dat neer op bijna 1,3 miljoen euro per locatie.

Morgen dient een kort geding van 24 testbedrijven tegen de stichting en de Nederlandse Staat, om af te dwingen dat zij tests mogen afnemen voor de evenementen en activiteiten die bij wijze van proef opengesteld worden voor mensen die negatief getest zijn.

Tot 1 mei staan 445 evenementen op het programma met in totaal 232.000 deelnemers. Het alleenrecht om die te mogen testen ligt bij één commercieel testbureau, Lead Health.

De Stichting Open Nederland heeft voor het hele project, dat tot eind augustus duurt, 925 miljoen euro ter beschikking. Gisteren ontstond ophef naar aanleiding van een artikel van onderzoeksplatform Follow The Money over mogelijk gebrekkig toezicht op de stichting en het feit dat de opdracht aan Lead Health niet openbaar was aanbesteed.

Hoeveel Lead Health krijgt voor de testen wil het bedrijf niet kwijt. De voorwaarden die per 1 mei gelden voor alle testbedrijven die willen meedingen stonden tot vanmorgen op de site van de Stichting Open Nederland.

'Overheidsgeld over de balk gooien'

Daaruit bleek dat testbedrijven de benodigde sneltesten straks niet zelf mogen leveren, maar verplicht moeten afnemen bij de Dienst Testen van de overheid. Die testen worden een op een vergoed. De testbedrijven krijgen een vergoeding van 11.610 euro per dag per testlocatie met 30 afnamepunten voor het beschikbaar stellen van de voorzieningen.

Daarnaast krijgen de bedrijven een vergoeding voor de kosten, zoals personeel en veiligheidsmiddelen. Op basis van een capaciteit van 4800 testen per locatie komt de totale vergoeding uit op 42.810 per dag, rekent de Stichting Open Nederland voor.

"Dat is veel te veel geld", zegt Rasmus Emmelkamp, directeur van de grootste commerciële aanbieder Spoedtest.nl. "Het is overheidsgeld over de balk gooien." Hij vertegenwoordigt de 24 bedrijven die het kort geding hebben aangespannen. Zelf heeft hij 69 commerciële teststraten waar hij naar eigen zeggen de sneltesten voor 10 tot 15 euro per test zou kunnen aanbieden.

"Een hoop geld", zegt ook Wilco van Wijk, directeur van Coronasneltestdirect. "Ik denk dat ik daarmee goed uitkom met de kosten en de zorg voor de klanten." Hij had zich nog niet verdiept in de financiële voorwaarden. "Ik ga meteen even kijken."

925 miljoen 'belachelijk'

Dat er voor de komende zes maanden 925 miljoen euro is uitgetrokken voor de testen vindt Emmelkamp 'belachelijk'. Volgens hem is de hele opzet van de Stichting Open Nederland niet efficiënt. "Ze betalen voor het opzetten van capaciteit, maar dan krijg je dus ook geld als er niemand komt opdagen. Laat de overheid bepalen hoeveel ze overhebben per test, dan kijken wij of we het daarvoor kunnen doen."

Voor de komende maanden gaat het om veel geld, erkende gisteren ook Tom Middendorp, die de leiding heeft over Stichting Open Nederland in Nieuwsuur. Maar de uitdaging is groot. "Wat we eigenlijk willen opbouwen is een enorme capaciteit van 400.000 testen per dag. Dat is ongeveer drie keer zoveel als alle GGD's nu hebben.'

Open Nederland was vandaag niet bereikbaar voor een reactie.

Meebetalen aan de testen

Overigens gaat het kabinet ervan uit dat de 925 miljoen maar voor een deel door de overheid wordt betaald. Als het openstellen van de evenementen succesvol is, dan zouden de organisatoren ook mee moeten betalen, zo blijkt uit de Memorie van Toelichting bij de Tijdelijke wet testbewijzen covid-19.

In dat geval zullen de organisatoren, musea en horeca-uitbaters de kosten van het testen waarschijnlijk moeten doorberekenen aan de deelnemers. Eind april moet daar meer duidelijkheid over komen.

Eerst dient morgen het kort geding over welk bedrijf onder welke voorwaarden mee mag dingen naar de pot van 925 miljoen. Emmelkamp hoopt dat de rechter met spoed uitspraak doet, zodat hij tijdig kan besluiten of hij zich niet toch inschrijft voor deelname aan het project van de Stichting Open Nederland. De inschrijving sluit komende vrijdag om 12 uur.