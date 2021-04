Minder meldingen van antisemitisme in 2020, CIDI onverminderd bezorgd

Het CIDI heeft in 2020 minder antisemitische incidenten geregistreerd dan een jaar eerder. Vanwege corona was Nederland voor een groot deel in lockdown, daarom zijn de 135 incidenten "alsnog zorgwekkend", vindt het Centrum Informatie en Documentatie Israël.

Vorig jaar werden er 182 gevallen van discriminatie tegen Joden geregistreerd, het hoogste aantal in de dertig jaar dat de Monitor Antisemitische Incidenten cijfers vrijgeeft.

Het is moeilijk om conclusies aan de cijfers van dit jaar te verbinden, zegt het CIDI. Er waren flink minder incidenten in de openbare ruimte, maar het aantal meldingen van geschreven antisemitisme bleef ongeveer gelijk.

'Giftiger geworden'

Antisemitisme is in 2020 "in kwalitatieve zin giftiger geworden", schrijft het CIDI. Het centrum komt meer complottheorieën over 'een Joodse overheersing' tegen. Ook worden Joden ervan beschuldigd dat ze het coronavirus hebben gemaakt.

Het CIDI zegt geen reden te hebben om aan te nemen dat het aantal incidenten volgend jaar verder daalt. Het centrum vindt dat socialemediabedrijven goed beleid moeten maken tegen haat tegen Joden en daar ook op moeten controleren. Ook ligt er een taak bij het onderwijs, stelt het centrum.