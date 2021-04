Italiaanse agenten stuiten bij toeval op gestolen Romeins beeld in Brussel

Twee agenten van de Italiaanse politie hebben in Brussel bij toeval een Romeins beeld teruggevonden dat in 2011 van een archeologische vindplaats in Rome verdween.

De agenten horen bij een eenheid die belast is met de bescherming van cultureel erfgoed en waren voor een opdracht in Brussel. Na hun werk maakten ze een wandeling door de wijk Zavel, waar veel antiekwinkels te vinden zijn.

In een van de winkels zagen ze een manshoog marmeren beeld, waarvan ze dachten dat het uit Italië afkomstig was. Ze maakten er foto's van en terug in Italië vergeleken ze die met foto's in een databank voor gestolen kunst.

Eerste eeuw na Christus

Het was een voltreffer. Het beeld in Brussel bleek het kunstvoorwerp te zijn dat tien jaar geleden in Rome werd gestolen. Het dateert uit de 1e eeuw na Christus en de waarde wordt geschat op 100.000 euro.

Naar aanleiding van de vondst stelt het Italiaanse Openbaar Ministerie een onderzoek in naar een Italiaanse zakenman die een Spaans klinkende valse naam gebruikte. Hij wordt verdacht van heling en export van het beeld. Het kunstwerk is naar Italië teruggebracht.