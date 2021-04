Minister: nieuw rijonderwijs hoeft niet duurder te zijn voor klant

Als er hogere eisen worden gesteld aan rijscholen en de lessen op de schop gaan, hoeft dat niet te betekenen dat het halen van een rijbewijs duurder wordt. Dat heeft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat gezegd bij de presentatie van een rapport over verbetering van het rijonderwijs.

De rijlessen worden per stuk wel duurder ( van circa 42 naar 60 euro), maar daar staat tegenover dat cursisten hoogstwaarschijnlijk veel sneller slagen.

In het rapport, dat is opgesteld onder leiding van de voormalige SP-leider Emile Roemer, staat dat de kwaliteit van rijscholen en instructeurs beter moet worden gecontroleerd door een nieuw op te richten inspectieorganisatie.

Meer toetsen

De rijlessen moeten meer gericht worden op het veilig besturen van een auto, in plaats van 'het halen van het roze papiertje'. Daarom moeten er meer theorie- en praktijktoetsen ingebouwd worden in de opleiding. Het rapport heet dan ook 'Van autorijles naar autorijonderwijs'.

Critici zijn bang dat al die extra eisen ertoe leiden dat de klant meer geld kwijt is, maar dat is volgens de minister lang niet zeker. "Nu moeten mensen vaak veel te vaak examen doen omdat ze slecht voorbereid worden. Het kan allemaal veel effectiever. Liever een paar lessen meer, als je dan sneller je rijbewijs haalt."

Demissionair

Van Nieuwenhuizen wees erop dat een rijinstructeur voor de leerling veruit de belangrijkste persoon is voor het overdragen van kennis over het verkeer. Daar is veel winst te boeken, want uit onderzoek blijkt dat mensen onder de 24 een vijf keer grotere kans op een verkeersongeval maken.

De minister stemt in grote lijnen in met het rapport van Roemer, waar ze zelf opdracht voor gaf. De uitvoering van de aanbevelingen laat ze over aan het volgende kabinet. Omdat ze demissionair is, gaat ze alleen kijken "naar wat er snel op te pakken is".