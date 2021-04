Lagere straf voor vrouw die minderjarig vriendje dochter misbruikte

Het gerechtshof in Den Haag heeft een 50-jarige vrouw uit Oegstgeest veroordeeld voor het aangaan van een seksuele relatie met het 14-jarige vriendje van haar dochter. Het hof legt de vrouw twaalf maanden celstraf op, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Dat is een lagere straf dan de rechtbank eerder oplegde.

De seksuele relatie begon in 2014 toen de jongen 14 jaar was en de vrouw 42. De relatie duurde tot 2017 toen de jongen bijna 18 was. De rechtbank veroordeelde de vrouw vorig jaar tot zestien maanden celstraf voor het plegen van ontucht met de jongen. Ze ging in hoger beroep.

Inzicht en spijt

Het hof rekent het de vrouw aan dat ze een overwichtspositie had en zich meerdere malen dwingend heeft opgesteld tegenover de jongen, schrijft Omroep West. Ze dreigde bijvoorbeeld met zelfmoord toen de jongen niet meer met haar wilde afspreken.

Toch valt de straf lager uit dan de rechtbank eerder had opgelegd. Reden is dat de vrouw nooit eerder in aanraking kwam met justitie, verminderd toerekeningsvatbaar is, het kwalijke van haar handelen inziet en spijt betuigde. Ook heeft zij inmiddels met positief resultaat een behandeling bij een psycholoog ondergaan, aldus de regionale omroep.

Naast de celstraf moet de vrouw 10.000 euro aan schadevergoeding aan het slachtoffer betalen. Ook mag ze twee jaar lang geen contact met hem hebben.