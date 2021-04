Bouwbedrijf Heijmans mailt per ongeluk inkomen en vermogen van 1100 woningzoekenden

Volgens de woordvoerder werd de fout snel ontdekt en is nog geprobeerd om de mail in te trekken. Maar dat lukte niet meer bij de ontvangers die de mail al hadden geopend. Het is niet duidelijk hoeveel mensen de mail nu in hun bezit hebben.

Autoriteit Persoonsgesgevens

Heijmans heeft melding gedaan van het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens en excuses aangeboden aan de gedupeerden. Het bedrijf zegt dat woningzoekenden normaal hun inkomen niet hoeven door te geven, maar nu was dat wel nodig omdat het deels om woningen in de sociale sector gaat.

Een van de gegadigden voor het nieuwbouwproject zegt in het AD dat het datalek leidt tot jaloezie onder collega's. "In mijn sector wordt gewerkt met prestatiebeloning. Hoe meer je verdient, hoe hoger je status in je werkkring is en andersom. Een vriend van mij kon een stuk meer lenen voor z'n nieuwbouwhuis. En iemand anders bleek beneden modaal te zitten."

De gedupeerde is bang dat de gegevens bij criminelen terechtkomen. "Er staat ook in hoeveel je zelf zou kunnen inbrengen voor de aankoop van je huis. Wat je aan eigen geld hebt, ligt letterlijk op straat. Het geeft me een ronduit onveilig gevoel dat iemand je adres én vermogen kan zien. Straks 'komt iemand even langs'."