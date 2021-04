Expert in zaak tegen oud-agent om dood George Floyd: arrestatie volgens boekje

De eerste getuige die de verdediging had opgeroepen, was een agent die Floyd in 2019 had aangehouden. Hij zei dat hij zijn wapen had moeten gebruiken en hem uit de auto waarin hij zat had moeten trekken. Floyd zou niet hebben geluisterd naar de instructies van de agent om zijn handen te laten zien.

Tegen een verpleegkundige, die Floyd bij die arrestatie nakeek en daarover in de rechtszaal verklaarde, zou Floyd hebben bekend dat hij verslaafd was aan pijnstillers en dat hij op dat moment zwaar onder invloed was. In het bloed van Floyd werden na zijn dood sporen van verdovende middelen gevonden.

Geweldsexpert vond knielen terecht

Een derde getuige was een oud-politieman uit Californië die gespecialiseerd is in het gebruik van geweld. Hij zei dat Chauvin in diens omgang met Floyd geheel zijn werkinstructies volgde en vond zijn handelingen te billijken.

Hij maakte een vergelijking met een situatie waarin een agent een stroomstootwapen gebruikt in gevecht met een verdachte. De verdachte valt, stoot zijn hoofd en overlijdt. "Dat is geen geval van dodelijk geweld. Dat is een geval van een dodelijk ongeluk."

Het is nog niet duidelijk of Chauvin zelf ook gaat verklaren.