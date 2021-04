Meer fietsers, minder automobilisten omgekomen in verkeer in 2020

Het aantal mensen dat overleed door een verkeersongeluk is vorig jaar met zo'n 8 procent afgenomen tot 610 slachtoffers. Wel zijn er meer fietsers omgekomen. Het gaat om het hoogste aantal verongelukte fietsers in 25 jaar tijd, blijkt uit cijfers van het CBS.

Er kwamen in 2020 in totaal 229 fietsers om, terwijl dat er een jaar eerder nog 203 waren. Een derde van het aantal slachtoffers op de fiets reed op een e-bike.

De lockdown die in maart vorig jaar begon, leidde tot veel minder drukte op de weg. Toch is het aantal dodelijke slachtoffers daardoor niet evenredig afgenomen. Sterker nog, op de minst drukke dagen in maart en april vorig jaar lag het aantal doden hoger dan een jaar eerder.

Vorige week publiceerden politie, verzekeraars en het verkeerskundig ict-bureau VIA cijfers over het totaal aantal verkeersongelukken. Zij ontwaarden een vergelijkbare trend. Het aantal ongelukken nam met 20 procent af, maar het aantal slachtoffers niet. De verschillende lockdowns zorgden ervoor dat er minder autoverkeer was, maar fietsers en wandelaars gingen juist veel meer de weg op.