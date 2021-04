Economie en coronacrisis op agenda informateur Tjeenk Willink

Informateur Tjeenk Willink heeft vandaag en morgen de financiën en de economie van Nederland op de agenda staan.

Als eerste komt Mariëtte Hamer langs, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). De SER is een adviesorgaan van ondernemers, werknemers en onafhankelijke deskundigen. De coronacrisis en werkgelegenheid zullen haar belangrijkste gespreksonderwerpen zijn.

Hamer waarschuwde eind vorig jaar voor het gevaar dat de overheid vooral mensen helpt die op dit moment hun baan dreigen te verliezen of werkloos zijn, en de mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt dreigt te vergeten. Het gaat dan om mensen met een arbeidshandicap en bepaalde groepen zzp'ers.

Ook ministers op bezoek

Morgen staat een gezamenlijk gesprek op de agenda met de demissionaire ministers Hoekstra (Financiën), Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Van 't Wout (Economische Zaken en Klimaat).

Zij zullen aangeven hoe acuut de problemen zijn, welke besluiten het demissionaire kabinet nog moet nemen en welke besluiten aan een volgend kabinet kunnen worden overgelaten.

Ze gaan kijken of er bijvoorbeeld een nationaal herstelplan met brede steun in de Tweede Kamer nodig is, zoals VVD-leider en demissionair premier Rutte voor de verkiezingen wilde.

Andere partijen waren daar toen niet enthousiast over. Maar als de formatie lang gaat duren, moet er wel wat besloten worden. Bijvoorbeeld over de economische steunpakketten en oplossingen voor de schulden en problemen van ondernemers. Ook in het klimaatdossier kunnen bepaalde besluiten niet wachten.

Wat er uit de gesprekken komt, zal een belangrijk onderdeel zijn van het advies van Tjeenk Willink. Want de vertrouwensvraag is belangrijk, maar burgers en bedrijven kunnen in de coronacrisis niet eindeloos wachten tot dat vertrouwen er weer is.