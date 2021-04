Twintig doden bij busongeluk Egypte

In Egypte zijn zeker twintig mensen zijn omgekomen bij een busongeluk. Drie mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De buschauffeur probeerde een vrachtwagen in te halen op een snelweg, toen zijn wagen kantelde. Waarom dat gebeurde, is niet duidelijk. Beide voertuigen vlogen in brand. De bus was onderweg van hoofdstad Cairo naar de zuidelijke provincie Assiut.

Verkeersongelukken komen vaak voor Egypte. In 2019 waren er nog zo'n 10.000 ongevallen, die aan bijna 3500 mensen het leven kostten. De ongelukken komen voornamelijk door te hard rijden, slechte wegen of slechte handhaving van verkeerswetten.