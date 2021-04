Biden belt met Poetin over spanningen langs grens met Oekraïne en stelt top voor

De Amerikaanse president Biden heeft in een telefoongesprek met zijn Russische ambtgenoot Poetin zijn zorgen uitgesproken over de situatie in Oost-Oekraïne en op de Krim. In die gebieden is Rusland bezig met een opbouw van troepen. Vandaag riep NAVO-chef Stoltenberg Rusland op om de troepen terug te trekken.

Biden heeft Poetin in het gesprek uitgenodigd voor een top in de komende maanden "in een derde land" om alle onderwerpen die spelen tussen de landen te bespreken.

Hij heeft verder benadrukt dat de VS de Oekraïense soevereiniteit en territoriale integriteit steunt, laat het Witte Huis weten. De VS zal krachtig optreden tegen stappen van Rusland die daar tegenin druisen en ook inmenging op het gebied van verkiezingen en cyberaanvallen worden niet getolereerd, liet Biden weten.

Duizenden troepen langs de grens

De plotselinge opbouw van Russische troepen langs de grens met Oekraïne leidt tot bezorgdheid over een nieuwe confrontatie tussen Rusland en Oekraïne. Volgens het Kremlin is de troepenopbouw nodig voor de veiligheid van Rusland. De afgelopen weken heeft het land daar duizenden militairen gestationeerd. Oekraïne zegt dat Rusland het conflict in het oosten van het land opnieuw wil laten escaleren.

In 2014 annexeerde Rusland het Oekraïense schiereiland de Krim. Die stap werd internationaal veroordeeld. Ook riepen separatisten die loyaal zijn aan Rusland de zelfverklaarde republieken Donetsk en Loegansk in Oost-Oekraïne uit.

Het is niet bekend hoe Poetin op de uitnodiging van Biden heeft gereageerd. Eerder belde ook de Duitse bondskanselier Merkel met Poetin over de troepenopbouw. Ook zij heeft hem gevraagd de troepen terug te trekken. Poetin sprak van provocaties van Oekraïne, waardoor de spanningen aan de frontlinie zijn opgelopen.