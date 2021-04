Klachten over BBC-programmering na dood Philip opgelopen tot meer dan 100.000

Bij de BBC is het aantal klachten over de programmering na de bekendmaking van het overlijden van prins Philip de 100.000 ruimschoots gepasseerd. Nooit eerder in de Britse televisiegeschiedenis werd volgens Britse media zo veel geklaagd over de programmering van de publieke omroep.

Het vorige klachtenrecord van de BBC dateert uit 2005. Toen klaagden 63.000 mensen over Jerry Springer: The Opera. Volgens de Britse krant The Guardian hebben de afgelopen dagen 110.994 mensen hun beklag gedaan.

Speciaal klachtenformulier

Na het overlijden van Philip gooide de BBC de programmering rigoureus om, wat leidde tot het schrappen van tal van radio- en tv-programma's. Veel kijkers zapten weg. Zowel BBC1 als BBC2 noteerde lagere kijkcijfers dan een week eerder.

Al binnen enkele uren na Philips overlijden was het aantal klachten over de berichtgeving zo groot geworden dat de BBC een speciaal klachtenformulier op de website plaatste, om de klachtenstroom in goede banen te leiden. Dit formulier werd op zondag weer verwijderd, waardoor het moeilijker werd voor mensen om hun ongenoegen te uiten.

Prins Andrew

Volgens een intern klachtenlogboek van de BBC, dat door The Guardian is ingezien, vonden kijkers en luisteraars vooral dat er te veel aandacht was voor het overlijden van de prins. Ook begrepen ze niet waarom de BBC de programmering op alle kanalen had aangepast, terwijl er ook voor gekozen had kunnen worden om dat op slechts een van de kanalen te doen.

Overigens gingen niet alle klachten over de omvang van de berichtgeving door de BBC. Er kwamen ook zo'n 400 klachten binnen over het uitzenden van een reactie van prins Andrew. De prins was bevriend met de overleden Amerikaanse zakenman Jeffrey Epstein, die voor seksueel misbruik is veroordeeld. Prins Andrew wordt ervan beschuldigd dat hij ook mee heeft gedaan aan de misbruikpraktijken van Epstein en heeft om die reden voorlopig afstand gedaan van zijn prinselijke taken.

Daarnaast noteerde The Guardian ook nog ruim 200 klachten over de kleding van de presentatoren. Die zouden volgens de klagers bij de aankondiging van de dood van prins Philip niet respectvol gekleed zijn geweest.