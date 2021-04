Gruppe S. wilde naar Rijksdag om 'in een klap alle politici uit te schakelen'

In Duitsland begint vandaag het proces tegen elf leden van de zogeheten Gruppe S. Ze worden ervan verdacht aanslagen te hebben beraamd op moskeeën, asielzoekerscentra en het Duitse parlement.

Volgens de verdediging ging het om grootspraak en machogedrag, "kroegpraat", maar daar denkt Duitse justitie anders over. "Als de verdachten hun geplande terreurdaad hadden kunnen uitvoeren, dan hadden we te maken gehad met een zeer brute, omvangrijke moordmachine", zegt hoofdrechercheur van de deelstaat Baden-Württemberg Ralf Michelfelder.

Hoofdverdachte is Werner S. Hij was de aanvoerder van de groep. Het was S. die in 2019 in de rechtsextremistische scene van burgerwachten en broederschappen op zoek ging naar "intelligente, harde, brute, snel en voortvarende" mannen, want - zo valt te lezen in talloze Telegramberichten - hij wilde in actie komen. "We hebben het over oorlog. Wie daar niet tegen kan, is hier niet op z'n plek."