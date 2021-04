Meer werknemers met pensioen gegaan in 2020

In 2020 zijn meer mensen met pensioen gegaan: ruim 94.000 werknemers. Dat is 30 procent meer dan in 2018 en 2019. Gemiddeld stopten werknemers op 65,5-jarige leeftijd met werken, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De coronacrisis heeft mogelijk effect gehad op het aantal werknemers dat met pensioen ging, maar was waarschijnlijk niet de belangrijkste factor. "Corona werkt op mysterieuze wijze op de economie en de invloed is dus niet altijd uit te leggen", zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. "Vermoedelijk heeft het niet verhogen van de AOW-leeftijd in 2020 het grootste effect gehad."

Doordat de AOW-leeftijd in 2020 niet is verhoogd, kwamen in 2020 meer mensen in aanmerking voor een AOW-uitkering. Mede daardoor was voor het eerst sinds jaren het aandeel pensioengangers hoger dan in het voorgaande jaar.

Vergrijzing

In de zorg gingen verreweg de meeste werknemers met pensioen, ruim 18.000. Daarnaast zijn voornamelijk meer werknemers bij de overheid, in het onderwijs en de industrie gestopt met werken in 2020 ten opzichte van 2019. Deze sectoren zijn het sterkst vergrijsd en kennen daardoor ook een groter aantal pensioengangers. Alleen in de financiële dienstverlening stopten minder werknemers met werken.