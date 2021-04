Gemiddeld schooladvies vorig jaar lager, vooral voor meisjes

Behalve meisjes kregen ook kinderen uit armere gezinnen vaker een lager advies. In 2019 kreeg 42 procent van de leerlingen uit het eerste inkomenskwintiel een advies voor vmbo/havo of hoger. In het jaar daarna, toen de coronacrisis begon, was dat 37,5 procent.

Het CBS deed ook onderzoek naar het niveau waarop leerlingen na drie jaar zitten. Daaruit is op te maken dat als leerlingen een bijgesteld advies krijgen in groep 8, ze dat niveau niet altijd kunnen vasthouden. Ruim 18 procent van die leerlingen zat drie jaar later op een lager niveau dan het uiteindelijke advies.