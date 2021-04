Nederlandse op Barbados na vulkaanuitbarsting op Saint-Vincent: 'Het 'sneeuwt' hier!'

Maar de grootste klus moet nog komen, want hoe maak je een eiland asvrij? "Goede vraag, daar breek ik al de hele dag mijn hoofd over", vraagt ook de Nederlandse zich af. "Elke keer als ik iets wegveeg of spuit, komt er weer een nieuwe aswolk. En ze zeggen dat dat nog wel een maand kan doorgaan zo."

Het einde lijkt nog niet in zicht. Afgelopen weekend waren er meerdere kleine uitbarstingen van de vulkaan op Saint-Vincent. Gisteren leidde een stevige explosie zelfs tot stroomuitval. Ook zijn er zorgen over het drinkwater, dat vervuild raakt door de vele hoeveelheden as. De wateren hiertegen beschermen, is volgens de autoriteiten ondoenlijk.

"Het is ook nog eens droogseizoen, we hebben al jaren last van droogte", zegt Van der Maas. "Iedereen heeft nu water nodig om schoon te maken, dus de lokale autoriteiten hebben al opgeroepen om heel zuinig te zijn. We zitten vandaag al op 60 procent van wat we normaal gebruiken, en het is nog maar 13.50 uur."