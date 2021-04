Duitse christendemocraten verwikkeld in strijd om lijsttrekkerschap

Een openlijke machtsstrijd in de laatste grote volkspartij van Europa: de Duitse christendemocraten van de CDU/CSU worden het maar niet eens over hun lijsttrekker voor de parlementsverkiezingen in september. Zowel CDU-voorzitter Armin Laschet als Markus Söder, voorzitter van de Beierse zusterpartij CSU, heeft gezegd de positie te willen en Angela Merkel als bondskanselier te willen opvolgen.

Het leek erop dat vandaag de kogel door de kerk was, omdat de top van de CDU zich unaniem voor Laschet heeft uitgesproken, maar Söder geeft niet zomaar op. "Dit is niet een beslissing die je met twintig of dertig man neemt. Verkiezingen worden alleen met een brede steun gewonnen."

'Andere keus'

Gisteren zei Söder nog dat hij alleen Kanzlerkandidat wil worden als de CDU hem wil en steunt. Toch wil hij zich na het besluit van de CDU-top nog niet terugtrekken als kandidaat. Daarvoor is het besluit te belangrijk, zegt hij. "We staan er heel slecht voor. Het gaat er dit jaar niet om wie van de CDU/CSU gaat regeren, maar of we wel in de regering komen", aldus Söder.

Söder, en ook de rest van de CSU-top, beroept zich op de peilingen. Söder is bij de Duitse bevolking duidelijk populairder dan Laschet. In een recente enquête gaf 54 procent aan hem als goede lijsttrekker en mogelijke opvolger van Merkel te zien, en slechts 19 procent vindt dat van Laschet. Söder vandaag: "We moeten de mensen wel duidelijk maken waarom de partij een andere keus maakt dan het volk wil."