Boekenketen BoekenVoordeel vraagt faillissement aan

Boekenketen BoekenVoordeel heeft faillissement aangevraagd, meldt het ANP. Het bedrijf verkoopt vooral goedkopere boeken en hobbyartikelen en heeft meer dan 86 winkels in Nederland. De Belgische winkels vallen niet onder de faillissementsaanvraag.

Volgens het ANP kwam het bedrijf door de gedwongen sluiting in de coronacrisis in de problemen en hebben de overheidssteun, de flexibele opstelling van de leveranciers en extra investeringen van de eigenaar niet geholpen. Een poging om met Nederlandse verhuurders tot een oplossing te komen is niet gelukt. Daarom zou het volgens Boekenvoordeel niet meer verantwoord zijn om door te gaan.

De winkels in Nederland blijven voorlopig wel nog open. Klanten kunnen daar winkelen op afspraak. Online kan niet meer worden besteld.

In 2014 nam Boekenvoordeel nog onderdelen over van de Free Record Shop, onder meer het klantenbestand, de websites en het interieur van 36 winkels.