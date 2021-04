'Rijlessen en examens moeten anders en rijbewijs wordt duurder'

Autorijlessen en rijexamens moeten flink veranderen, staat in een concept-rapport van de commissie die onderzoek deed naar de rijschoolbranche. Het rapport verschijnt woensdag pas, maar RTL Nieuws heeft de documenten van de commissie-Roemer al in handen.

De onderzoekers pleiten voor meerdere theorie- en praktijktoetsen om een rijbewijs te halen. Ook willen ze strengere eisen voor instructeurs en rijscholen, en pleiten ze voor een nieuwe inspectie die kijkt of rijlessen de gewenste kwaliteit hebben.

Als de overheid de aanbevelingen overneemt, zijn leerlingen volgens RTL meer geld kwijt. Dat heeft een aantal oorzaken. Zo verdwijnen er waarschijnlijk rijscholen, waardoor de overblijvers meer geld kunnen vragen. Ook moeten rijinstructeurs opleidingen gaan volgen om te voldoen aan de strengere eisen.

Misstanden

Vorig jaar kreeg oud-SP-leider Emile Roemer het verzoek van minister Van Nieuwenhuizen om de kwaliteit van de rijschoolbranche te onderzoeken. Volgens het ministerie zijn er de laatste jaren steeds meer signalen van misstanden in de sector. Bijvoorbeeld over slecht financieel beleid, fraude door rijscholen bij examens en het onjuist informeren van consumenten over slagingspercentages.

Roemers rapport wordt woensdag aan de minister aangeboden. De betrokken partijen willen voor die tijd niet ingaan op de resultaten.