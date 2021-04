Strafrechtelijk onderzoek naar overboord geslagen containers bij Ameland

Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar het incident waarbij vorige week containers overboord sloegen van een schip bij Ameland. Het onderzoek wordt gedaan door het Openbaar Ministerie, de Maritieme Politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Justitie bekijkt of iemand verantwoordelijk is voor het overboord slaan van de containers. "En of de wet ter voorkoming van verontreiniging door zeeschepen of de waterwet is overtreden", meldt het OM. "Het is bij dergelijke incidenten standaardprocedure dat wij meekijken."

Het schip Baltic Tern verloor vorige week woensdag vijf containers. Drie daarvan zijn inmiddels teruggevonden: een intacte tankcontainer met aceton, een tankcontainer voor gebruikte bakolie, en een gescheurde container waarin houtvezels zaten. Een container met houtvezels en een met houtpellets zijn nog spoorloos.

Deining

De 169 meter lange Baltic Tern verloor de containers zo'n 27 kilometer ten noorden van Ameland. Het schip was onderweg van Sint-Petersburg naar Rotterdam.

Een verkeersleider zei tegen het Dagblad van het Noorden dat het schip in de problemen kwam door de hoge deining. "Grotere schepen hebben daar geen last van, maar een schip met deze afmetingen kan er precies tussen komen. Dan begint het te slingeren", zei hij tegen de krant.

Het incident roept herinneringen op aan de MSC Zoe. Dat schip verloor in 2019 bijna 350 containers. Stichting De Noordzee en burgemeesters van de Waddeneilanden roepen sindsdien op tot strengere regels voor het gebruik van vaarroutes ten noorden van de Waddenzee. "Het lijkt erop alsof we niets hebben geleerd van de MSC Zoe", zei een woordvoerder van de stichting.