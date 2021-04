Syriëganger Fatima H. veroordeeld tot vier jaar cel

De rechtbank in Rotterdam heeft de 25-jarige Syriëganger Fatima H. uit Tilburg vier jaar cel opgelegd, waarvan zestien maanden voorwaardelijk. Ze krijgt de straf voor jarenlange deelname aan terreurorganisatie IS.

De vrouw reisde op 17-jarige leeftijd naar Syrië en bleef tot de val van het kalifaat in door IS gecontroleerd gebied. H. was getrouwd met een Belgische IS-strijder, die in 2017 om het leven kwam. Met hem kreeg zij twee kinderen. In 2019 keerde ze met haar twee kinderen via Turkije terug naar Nederland.

Haar terugkeer zou deels zijn betaald door Samir A., een bekende salafist die momenteel in Nederland wordt vervolgd voor het financieren van terrorisme.

Tijdens haar rechtszaak heeft H. gezegd dat zij de gewelddadige ideologie van IS verafschuwt en dat zij destijds niet heeft geweten dat haar man een strijder was. Ook verklaarde ze dat ze destijds naar Syrië is afgereisd "om weeskinderen te helpen". De rechtbank gelooft die verklaring niet, meldt Omroep Brabant.

Probeerde anderen over te halen

Volgens de rechter heeft zij zich de ideeën van IS eigen gemaakt en haar strijdende man ondersteund. Ook plaatste ze berichten op Facebook over de jihad, maakte ze propaganda, beschikte ze over vuurwapens en probeerde ze anderen over te halen ook naar Syrië af te reizen.

Als verzachtende omstandigheid heeft de rechtbank er rekening mee gehouden dat haar vertrek naar Syrië "een onvolwassen, impulsieve daad" is geweest, waarvan zij de gevolgen niet heeft overzien. Ook weegt de rechtbank de belangen van haar kinderen mee.

Het Openbaar Ministerie had vier jaar cel tegen H. geëist.