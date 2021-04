Prinsen Harry en William herdenken hun opa met warme woorden

De Britse prins Harry heeft in een verklaring nogmaals gereageerd op het overlijden van zijn grootvader prins Philip. De echtgenoot van koningin Elizabeth overleed vrijdag. "Bedankt voor uw dienstbaarheid. U zal enorm gemist worden", stond toen op de website van het mediabedrijf van Harry en zijn vrouw Meghan.

Nu staat Harry uitgebreider stil bij het overlijden van zijn opa. Hij prijst hem voor zijn plichtsbesef, humor en toewijding aan koningin Elizabeth. "Ik zou nog kunnen doorgaan, maar ik weet dat hij op dat moment zou zeggen, met een glas bier in de hand: 'Laten we nu weer normaal doen.'"

"U zult ernstig worden gemist, maar nooit worden vergeten, niet door de natie en ook niet door de wereld. Meghan, Archie en ik (en ook uw toekomstige kleindochter) bewaren voor u altijd een speciale plek in ons hart."

Onmin

Harry en Meghan leven in onmin met de koninklijke familie, wat onder meer bleek uit een geruchtmakend interview vorige maand bij Oprah Winfrey. Het paar woont in de VS. Harry keerde afgelopen weekeinde terug naar het Verenigd Koninkrijk voor de begrafenis van zijn opa, komende zaterdag. Meghan, in verwachting van hun tweede kind, bleef op advies van haar arts in de VS.

Harry's verklaring van vandaag werd gepubliceerd een half uur na een statement van zijn oudere broer William. Ook hij herdenkt zijn grootvader met warme gevoelens. "Ik prijs me gelukkig dat ik dit voorbeeld had en dat hij altijd in de buurt was, in goede en slechte tijden. Ik ben eeuwig dankbaar dat mijn vrouw zo veel tijd heeft gehad om hem te leren kennen en voor de vriendelijkheid die ze van hem mocht ontvangen."

Een terugblik op het leven van prins Philip: