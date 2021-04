Podcast De Dag: hoe Boris Johnson Noord-Ierland 'onder de bus gooide'

Diepe onvrede over de brexit-afspraken van de Britse premier Boris Johnson voor Noord-Ierland begint gevaarlijke vormen aan te nemen. Al bijna twee weken gaan in Noord-Ierse steden relschoppers de straat op, waar ze politieagenten bekogelen met bakstenen en benzinebommen en brandende auto's op ze laten inrijden. Het zijn veelal protestantse jongeren die zich door de brexit steeds verder van het Verenigd Koninkrijk verwijderd en achtergesteld voelen.

Dit soort onrust is precies waarvoor werd gevreesd tijdens de ellenlange brexit-onderhandelingen over de Ierse grens. Boris Johnson gooide Noord-Ierland volgens velen toen onder de bus met een slechte deal. Daar voelen ze nu de gevolgen van, zegt correspondent Tim de Wit in podcast De Dag. De relschoppers roepen Johnson in feite op om ze weer onder die bus vandaan te halen. Maar kan hij dat wel?

