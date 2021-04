Orkaan richt schade aan in West-Australië, 'hardste windstoten in 50 jaar'

De orkaan Seroja, die eerder veel slachtoffers maakte in Indonesië en Oost-Timor, heeft in het westen van Australië aanzienlijke schade aangericht. Slachtoffers zijn er in het dunbevolkte gebied voor zover bekend niet gevallen.

Seroja kwam aan land als een orkaan van categorie 3, maar boven land nam hij in kracht af. Een brede strook ten noorden van de miljoenenstad Perth kreeg te maken met windstoten tot 170 kilometer per uur. Veel gebouwen, bomen en bovengrondse elektriciteitsleidingen waren niet bestand tegen het natuurgeweld.

In Kalbarri, een toeristenplaatsje met zo'n 1400 inwoners, is 70 procent van de huizen beschadigd. In 30 procent van de gevallen gaat het om ernstige schade, zegt een lokale coördinator van de hulpdiensten. Er zijn daken van huizen gewaaid en de straten liggen vol rotzooi. In het getroffen gebieden zitten ruim 30.000 mensen zonder stroom.