Omstreden Russische Songfestivalkandidaat Manizja: 'Ik laat me niet breken'

Ze is feministe, verdedigt minderheden in Rusland en is beroemd geworden via sociale media. Met haar feministische nummer Russian Woman prijst ze de kracht van Russische vrouwen en spoort ze hen aan onafhankelijker te zijn. Met haar songteksten verzet ze zich tegen allerlei stereotypes: "Je bent al dertig, hallo, waar zijn je kinderen? Je bent wel mooi hoor, maar je moet afvallen."

De in Tadzjikistan geboren zangeres Manizja vertegenwoordigt Rusland volgende maand tijdens het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Ze won de voorrondes met een meerderheid van de stemmen. Maar haar deelname roept nu veel woede op in Rusland. Woede over haar teksten, maar ook over haar afkomst. Ze krijgt dagelijks een storm van haatberichten en doodsbedreigingen over zich heen.

Correspondent Iris de Graaf zocht haar op in haar studio in Moskou: