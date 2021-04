'Georganiseerde misdaad achter liquidatie Griekse misdaadjournalist'

De Griekse autoriteiten vermoeden dat de georganiseerde misdaad achter de liquidatie van de bekende misdaadjournalist George Karaivaz zit.

Dat zei viceminister Economou van Burgerbescherming, die misdaadbestrijding in zijn portefeuille heeft, tegen publieke omroep ERT. Volgens hem is er een "open oorlog" gaande tussen rivaliserende bendes en hij noemde daarbij als voorbeeld de reeks huurmoorden in de afgelopen jaren.

Uitvaart

Mogelijk is Karaivaz het slachtoffer geworden van zo'n huurmoord, schrijven Griekse media, hoewel de viceminister wel benadrukte dat de motieven voor de moord op Karaivaz nog onbekend zijn. Vanmiddag werd de journalist begraven in zijn geboorteplaats Kallifytos, in het noordoosten van Griekenland.

Karaivaz werkte voor de commerciële zender Star TV en hield een blog bij. Hij besteedde geregeld aandacht aan de georganiseerde misdaad en corruptie.

Geraakt door tien kogels

De journalist werd vrijdag nabij zijn huis in Athene doodgeschoten. Inmiddels is bekend dat hij door tien kogels is geraakt. Rechercheurs vermoeden dat professionele huurmoordenaars achter de moord zitten; Karaivaz werd zes keer in zijn borst geschoten en twee keer in het hoofd.

De politie bezit bewakingsbeelden met daarop de schutters, meldt de Griekse krant Ekathimerini. Daarop is te zien hoe twee mannen na de liquidatie wegrijden op een scooter.

Er wordt verder onderzoek gedaan naar de telefoon, het blog en de computer van de journalist. De Griekse politie liet vrijdag al weten dat het erop lijkt dat de liquidatie zorgvuldig was gepland. Zo zouden de daders zo'n 10 minuten op Karaivaz hebben gewacht bij zijn huis. Ze sloegen toe toen hij uit zijn auto stapte.